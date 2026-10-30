एमपी के 12 लाख कर्मचारी-पेंशनर्स का बढ़ा 2% महंगाई भत्ता, अब मिलेगा 60%; देखें किसे कितना मिलेगा लाभ

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। राज्य के शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सरकार ने दो प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। उनको अब 58 के बजाय 60 प्रतिशत की दर से भत्ता मिलेगा। यह जनवरी 2026 से देय होगा। जनवरी से सितंबर के नौ माह के एरियर का भुगतान तीन समान मासिक किस्तों में किया जाएगा। अक्टूबर माह के वेतन (नवंबर में देय) से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का नकद भुगतान होगा।

महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि पेंशनरों के लिए भी महंगाई राहत (डीआर) में दो प्रतिशत की वृद्धि की गई है। हालांकि, यह इसी वर्ष जुलाई से लागू होगी। दो प्रतिशत डीए बढ़ाने से सरकारी खजाने पर प्रति वर्ष नौ सौ करोड़ रुपये का व्यय भार आएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट करके सरकार के इस निर्णय की जानकारी दी।

इसके बाद शुक्रवार को वित्त विभाग ने 7वां वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि के आदेश जारी किए। इसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को कम से कम 310 और प्रथम श्रेणी अधिकारियों को साढ़े तीन हजार रुपये का लाभ हो सकता है। प्रदेश के कर्मचारी कर रहे थे वृद्धि की मांग वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, एक जनवरी से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि के बीच सेवानिवृत्त कर्मचारियों और जिनका निधन हो गया, उनके नामांकित सदस्य को राशि का एकमुश्त एरियर भुगतान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में सात लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को जुलाई 2025 से 58 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा था।