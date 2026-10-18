भोपाल में आग की दो घटनाओं से हड़कंप: कोलार में सिलिंडर विस्फोट का खतरा टला, 1100 क्वार्टर में जनरेटर जला

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में शनिवार को आग लगने की दो घटनाओं ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। कोलार थाने के पीछे अकबरपुर गांव में एक मकान में आग लग गई। घर के अंदर तीन से चार भरे एलपीजी सिलिंडर रखे थे।

जानकारी के अनुसार पहली घटना सुबह 1100 क्वार्टर क्षेत्र में हुई, जहां बिजली के जनरेटर में शार्ट सर्किट के कारण आग लग गई। सूचना मिलने पर दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है।

लपटें सिलिंडरों तक पहुंचतीं तो बड़ा विस्फोट हो सकता था। सूचना मिलते ही दमकलकर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया और संभावित हादसा टल गया।

मकान में लगी आग

दूसरी घटना दोपहर करीब एक बजे कोलार थाना क्षेत्र के पीछे स्थित अकबरपुर गांव में हुई। यहां एक मकान में अचानक आग लग गई। घर में तीन से चार भरे एलपीजी सिलिंडर रखे हुए थे, जिससे आग के विकराल रूप लेने पर बड़े हादसे की आशंका थी।

सूचना मिलते ही कोलार फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू किया। दमकलकर्मियों ने आग को सिलिंडरों तक पहुंचने से पहले ही नियंत्रित कर लिया।

समय पर कार्रवाई से टला बड़ा हादसा

कोलार फायर स्टेशन प्रभारी पंकज खरे ने बताया कि दमकल टीम ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। मकान में तीन से चार एलपीजी सिलिंडर रखे थे। यदि आग उन तक पहुंच जाती तो गंभीर हादसा हो सकता था।