भोपाल : बाजार में बिक रहीं पाकिस्तानी 'गौरी' और 'चांदनी' क्रीम, जांच में मिले खतरनाक केमिकल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। गोरा बनाने और खूबसूरती बढ़ाने का दावा करने वाली क्रीम लोगों की सेहत के लिए गंभीर खतरा बन सकती हैं। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने पाकिस्तान निर्मित दो कास्मेटिक उत्पादों को लेकर सार्वजनिक स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है।

इनमें 'गौरी ब्यूटी क्रीम' और 'चांदनी व्हाइटनिंग क्रीम' शामिल हैं। विभाग के मुताबिक, इन उत्पादों में निर्धारित सीमा से अधिक भारी धातुएं (हेवी मेटल्स) मौजूद हैं, जो शरीर पर जहरीला प्रभाव डाल सकती हैं। इसके बावजूद इंटरनेट मीडिया और बाजार के माध्यम से इनकी बिक्री की आशंका सामने आई है।

बिना अनुमति हो रही बिक्री

खाद्य एवं औषधि प्रशासन के नियंत्रक मनोज पुष्प द्वारा शनिवार को जारी सार्वजनिक सूचना में बताया गया है कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), नई दिल्ली ने 8 सितंबर 2026 को जारी सूचना में स्पष्ट किया था कि इन उत्पादों के आयात का पंजीयन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नहीं किया गया है। ऐसे में इन्हें भारतीय बाजार में बेचने की अनुमति नहीं है।

विभाग ने उपभोक्ताओं को इन क्रीमों की खरीद और इस्तेमाल से बचने की सलाह दी है। यदि किसी ने इन्हें खरीद लिया है तो इस्तेमाल नहीं करने की हिदायत दी गई है। साथ ही समान नाम वाले दूसरे उत्पादों से भी सावधान रहने को कहा है।