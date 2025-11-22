MP में तीसरी से आठवीं तक की छमाही परीक्षाओं की तारीख बढ़ी, राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी की नई समय सारिणी

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल। प्रदेश में इन दिनों मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का कार्य चल रहा है। इस कार्य में प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 15 हजार शिक्षकों को लगाया गया है। इसका असर स्कूलों की पढ़ाई के साथ-साथ परीक्षाओं पर भी पड़ने लगा है। इस कारण प्रदेश के सरकारी स्कूलों की तीसरी से आठवीं की छमाही परीक्षाओं की तारीख बढ़ा दी गई है।

इनकी परीक्षाएं 24 नवंबर से आयोजित होने वाली छमाही परीक्षाएं अब आठ दिसंबर से 13 दिसंबर के बीच होगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने नई समय-सारिणी जारी की है। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक हरजिंदर सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि वर्तमान में प्रदेश में संचालित एसआईआर में शिक्षकों की व्यस्तता के कारण तीसरी से आठवीं कक्षा तक की छमाही परीक्षाओं की तिथियों को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही कई स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाया है।