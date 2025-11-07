DAVV Indore Admission: मार्च-अप्रैल में सीयूईटी होने की संभावना, डीएवीवी के 46 कोर्स में होगा एडमिशन

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। केंद्र सरकार अगले शिक्षा सत्र में प्रवेश को लेकर कामन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) जल्द करवाने जा रही है। डेढ़ से दो महीने पहले सीयूटी यूजी-पीजी होगी। इस संबंध में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में गुरुवार को बैठक रखी गई है। जहां कुलगुरु डॉ. राकेश सिंघई ने कोर्स मैपिंग और सीट संख्या का डेटा जल्द तैयार करने पर जोर दिया है।

कुलगुरु ने कम प्रवेश होने वाले कोर्स को प्रवेश परीक्षा से अलग करने के निर्देश दिए हैं। कुछ विभागाध्यक्षों ने दोबारा पुरानी प्रवेश प्रक्रिया अपनाने की बात कहीं। उनका तर्क है कि सीयूटी होने के बाद एनटीए से डेटा मिलने में काफी समय लगता है। इससे काउंसिलिंग करवाने में समय पर शुरू नहीं होती है। सैकड़ों मेधावी विद्यार्थी अन्य संस्थानों में प्रवेश ले लेते हैं।