नईदुनिया स्टिंग: मुकेश विश्वकर्मा/अनुज मैना, भोपाल। स्वास्थ्य विभाग में चल रही एएनएम भर्ती का खुलेआम सौदा हो रहा है। इस खेल को उजागर करने के लिए 'नईदुनिया' ने खुफिया कैमरे पर दलालों से सौदेबाजी रिकॉर्ड की है। रिपोर्टर ने अभ्यर्थी बनकर एक बिचौलिए से संपर्क किया तो उसने 2024 बैच की एएनएम अभ्यर्थी के लिए 2.60 लाख रुपये और 2023 बैच के लिए 2.25 लाख रुपये मांगे।

बातचीत में उसने लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की अपर मिशन संचालक डॉ. वंदना खरे के माध्यम से नौकरी लगवाने का दावा किया। इतना ही नहीं, पूरी रकम मिलने पर नियुक्ति पत्र दिलाने और काम नहीं होने पर रुपये लौटाने का भरोसा भी दिया।

जवाब देने से बच रहे जिम्मेदार वंदना खरे का पक्ष जानने के लिए उन्हें फोन किया तो उन्होंने कहा कि वह शहर से बाहर हैं और भोपाल लौटकर इस पर बात करेंगी। इसके बाद उन्हें वाट्सएप पर भी संदेश भेजा गया, लेकिन उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला। बता दें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल की ओर से समूह-5 भर्ती परीक्षा-2023 और 2024 का आयोजन किया गया था। इसमें स्टाफ नर्स, महिला बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता यानी एएनएम, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और अन्य समकक्ष पद की सीधी भर्ती और बैकलाग सीधी भर्ती के लिए कुल 4792 पद का विवरण जारी किया गया था। इसमें अकेले एएनएम के 2612 पद थे। इनमें सीधी भर्ती के 1290 पद और बैकलाग सीधी भर्ती के 1322 पद शामिल थे।