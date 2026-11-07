निर्मला सप्रे की सदस्यता पर शीतकालीन सत्र के बाद फैसला, SC ने दिया 2 महीने का समय

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । सागर जिले के बीना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर निर्णय विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की याचिका पर विधानसभा अध्यक्ष को दो माह में दलबदल संबंधी इस मामले में निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

भाजपा के साथ होने का दावा



