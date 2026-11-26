राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के कोदो, कुटकी और समां की मांग संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), अमेरिका और यूरोप में तेजी से बढ़ रही है। पिछले तीन वर्षों में इन मोटे अनाजों का 550 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का निर्यात हुआ है। वर्ष 2024-25 में 183 करोड़ रुपये और 2025-26 में 224.32 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। वर्ष 2026 में अब तक 142.55 करोड़ रुपये का निर्यात दर्ज किया गया है।

10 गुना बढ़ाया खरीदी का लक्ष्य सरकार ने खरीदी का लक्ष्य तीन हजार टन से बढ़ाकर 32,500 टन कर दिया है। कुटकी का खरीदी मूल्य 3500 से बढ़ाकर 3600 रुपये प्रति क्विंटल और कोदो का 2500 से बढ़ाकर 2600 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। उपज बेचने के लिए इस बार 15 हजार से अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है। डिंडौरी की सिताही और नागदमन कुटकी को जीआई टैग मिला है।