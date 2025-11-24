चाकू दिखाकर कारोबारी से मांगे एक हजार रुपये, नहीं दिए तो बदमाशों ने कॉलोनीभर की कारें तोड़ीं

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: पिछले पांच दिनों से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में बदमाश हंगामा कर रहे हैं। कभी होटल में नकापोश तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो कभी कवर्ड कैंपस में घुसकर गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। पुराने शहर के गौतम नगर ग्रीन पार्क कॉलोनी में शनिवार-रविवार की दरमियानी रात करीब एक बजे सराफा कारोबारी को घर के बाहर घेराबंदी कर पांच बदमाश चाकू की नोंक पर एक हजार रुपये मांग करने लगे। उन्होंने विरोध किया तो बदमाशों ने उनकी कॉलोनी में जमकर बवाल काटा और घर के बाहर जो कार खड़ी दिखी उसमें तोड़फोड़ की। करीब 10 से ज्यादा वाहनों में तोड़फोड़ की गई।

सराफा कारोबारी की शिकायत पर पुलिस ने एफआइआर जरूर कर ली है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। मजेदार बात है कि थाने से महज 500 मीटर के दायरे में यह घटना हुई और बदमाश हाथों में चाकू और डंडे लहराते हुए फरार हो गए। कारों के कांच टूटने की आवाज से पड़ोसी जागे तो बदमाश तीन बाइकों से भाग निकले।

शादी समारोह से वापस लौटे थे, कार पार्क करते समय घेरा एसआइ माथुर ने बताया कि सराफा कारोबारी चंदन इंदौरिया ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहते हैं। रोशनपुरा चौराहे के पास मालवीय नगर में श्रृंगार ज्वैलर्स नामक ज्वैलरी स्टोर का संचालन करते हैं। शनिवार रात को वह परिवार के साथ शादी समारोह में सीहोर गए थे। वहां से रात करीब एक बजे वापस घर लौटे। चंदन कार पार्क कर रहे थे उसी दौरान एक बदमाश पीछे से आया और चाकू दिखाकर उनसे शराब पीने के लिए एक हजार रुपये की मांग करने लगा। उन्होंने विरोध किया तो बदमाश के दो और साथी डंडे लेकर आ गए। उन्होंने हमला कर कार के कांच तोड़े और कुछ ही देर में उनके अन्य दो साथी भी आए।

पांचों बदमाशों ने आस-पास सभी कारों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। इससे कॉलोनीवासी जाग गए और बाहर निकले। तब बदमाश वहां से बाइक से भाग गए। एसआइ माथुर का कहना है कि देर रात होने के कारण चंदन ने सुबह थाने पहुंचकर इसकी शिकायत की थी। नाम की धौंस दिखाकर किया लूट का प्रयास चाकू दिखाकर लूट का प्रयास करने के दौरान जब सराफा कारोबारी ने रुपये देने से इनकार किया, तो बदमाश ने उन्हे अपना नाम अभिषेक बताया और रुपये न देने पर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। इसके अलावा पीछे से आए अन्य बदमाशों ने भी डराने के लिए अपने नामों की धौंस दिखाई थी। इसी आधार पर चंदन इंदौरिया की शिकायत पर पुलिस ने अभिषेक, अंकित यादव, आर्यन पंथी, लड्डू और अर्जुन के विरूद्ध केस दर्ज किया है। आरोपित टीलाजमालपुरा क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस की छह टीमें उनकी तलाश में जुटी हैं। शहर में बीते पांच दिनों में चौथी वारदात इससे पहले मिसरोद, गांधीनगर और शाहपुरा में भी बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया था। इसी के दृष्टिगत शनिवार शाम को पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने क्राइम रिव्यू मीटिंग में पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ाने को कहा था। खासतौर पर उन्होंने रात्रि गश्त सघन करने पर जोर दिया था, लेकिन छह घंटे बाद ही थाने के पास ही घूम रहे बदमाशों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है।