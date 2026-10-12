डिप्टी CM जगदीश देवड़ा के पूर्व OSD दीपम रायचुरा निलंबित! 2.75 करोड़ की फर्जी FDR से शराब दुकान दिलाने का आरोप

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के ओएसडी रहे भोपाल के तत्कालीन प्रभारी सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा को निलंबित कर दिया गया है। जांच में पौने तीन करोड़ रुपये के फर्जी एफडीआर से भोपाल में दो शराब दुकानों का ठेका जसवंत नामक व्यक्ति को दिलाने का आरोप प्रथम दृष्ट्या साबित होने के बाद आबकारी आयुक्त दीपक सक्सेना ने सोमवार को दीपम के निलंबन के आदेश जारी कर दिए हैं।

930 करोड़ रुपये की अलग-अलग ठगी के 15 से अधिक मामलों में दिल्ली में गिरफ्तार मोहित गोगिया ने जांच एजेंसियों को दिए बयान में आरोप लगाया था कि रायचुरा ने फर्जी एफडीआर से भोपाल के न्यू मार्केट में शराब की दो दुकानें ठेके पर लेने में सहयोग किया था। बयान में यह भी आरोप था कि रायचुरा को एक करोड़ रुपये की रिश्वत भी शराब दुकान के लिए दी थी।