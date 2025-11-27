राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग के उपसचिव स्तर के आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा आरक्षण के समर्थन में ब्राह्मण बेटियों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रतिक्रिया दी है।

उन्होंने टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे बहन-बेटियों के सम्मान के विरुद्ध और समाज को बांटने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा की गई इस टिप्पणी से सामाजिक समरसता को ठेस पहुंची है। जातिगत, नारियों के सम्मान के विपरीत और समाज को बांटने वाले इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए, उतनी कम है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह टिप्पणी अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम का भी घोर उल्लंघन है, जिसे लेकर सरकार ने संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है।