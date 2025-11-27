आईएएस संतोष वर्मा के बयान पर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल बोले- यह टिप्पणी समाज को बांटने वाली,
Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 10:05:26 PM (IST)
Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 10:16:46 PM (IST)
संतोष वर्मा के बयान पर राजेंद्र शुक्ल की प्रतिक्रिया।
HighLights
- सरकार ने संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है।
- फिर उचित और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- संवैधानिक नीतियों पर ऐसी टिप्पणी उचित नहीं है।
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में कृषि विभाग के उपसचिव स्तर के आइएएस अधिकारी संतोष वर्मा द्वारा आरक्षण के समर्थन में ब्राह्मण बेटियों को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर राज्य के उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने टिप्पणी की निंदा करते हुए इसे बहन-बेटियों के सम्मान के विरुद्ध और समाज को बांटने वाला बताया है। उन्होंने कहा है कि एक जिम्मेदार अधिकारी द्वारा की गई इस टिप्पणी से सामाजिक समरसता को ठेस पहुंची है।
जातिगत, नारियों के सम्मान के विपरीत और समाज को बांटने वाले इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए, उतनी कम है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह टिप्पणी अखिल भारतीय सेवा आचरण नियम का भी घोर उल्लंघन है, जिसे लेकर सरकार ने संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा है।
इस संबंध में सरकार उचित और नियमानुसार कार्रवाई करेगी। कोई भी अधिकारी चाहे वह किसी भी स्तर का हो, उसके द्वारा संवैधानिक नीतियों पर ऐसी टिप्पणी करना उचित नहीं है, जिससे सामाजिक ताना-बाना प्रभावित होता हो।
अधिकारी के इस बयान से सामाजिक सद्भाव और संविधान का भी अपमान हुआ है। इस आपत्तिजनक और अशोभनीय बयान को लेकर कानून अपना काम करेगा और प्रदेश में किसी भी स्थिति में सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने की कोशिशों को सफल नहीं होने दिया जाएगा।
भोपाल में चक्का जाम, प्रदर्शनकारियों को थाने ले गई पुलिस
- संतोष वर्मा द्वारा ब्राह्मण बेटियों पर की गई असभ्य टिप्पणी के विरोध में गुरुवार को राजधानी में जोरदार प्रदर्शन हुआ।
- रोशनपुरा चौराहा पर ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों ने कार्रवाई की मांग को लेकर धरना दिया। संतोष का पुतला फूंका और चक्काजाम किया तो पुलिस कई लोगों को उठाकर थाने ले गई, बाद में उनको छोड़ दिया गया।
- प्रदर्शन में ब्राह्मण समाज के साथ राजपूत करणी सेना, हिंदू उत्सव समिति, संस्कृति बचाओ मंच सहित कई सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए।
- प्रदर्शन के दौरान मानव शृंखला बनाकर चक्काजाम किया गया। इससे करीब आधा घंटे तक वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही।
- पुलिस अधिकारियों ने समझाइश देकर प्रदर्शनकारियों को उठाया। कई हटने को तैयार नहीं हुए तो पुलिस जेल वाहन से उनको टीटीनगर थाने ले गई।
- एसीपी अंकिता खातरकर ने किसी की भी गिरफ्तारी से इन्कार किया है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष चंद्रशेखर तिवारी ने बताया कि ज्ञापन देकर आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा की गिरफ्तारी और बर्खास्तगी की मांग की गई है।