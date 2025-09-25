भोपाल हवाई अड्डे पर प्रोटोकाल ड्यूटी कर रहे नायब तहसीलदार दिनेश साहू का हार्ट अटैक से निधन
भोपाल हवाई अड्डे पर प्रोटोकाल ड्यूटी पर तैनात नायब तहसीलदार दिनेश साहू का दिल का दौरा पड़ने से निधन। ड्यूटी पर ही तबीयत बिगड़ी। निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गोविंदपुरा में तैनात नायब तहसीलदार को पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत के आगमन पर शिष्टाचार ड्यूटी में तैनात किया गया था।
Publish Date: Thu, 25 Sep 2025 04:25:18 PM (IST)
Updated Date: Thu, 25 Sep 2025 04:43:00 PM (IST)
नायब तहसीलदार दिनेश साहू।
