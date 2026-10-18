मनरेगा का भुगतान अटकने से गांवों में थमे विकास के पहिये, केंद्र से 1,500 करोड़ का फंड लंबित, ठेकेदारों ने रोकी सप्लाई

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कराए गए कार्यों का भुगतान अटकने से ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण कार्य प्रभावित होने लगे हैं। केंद्र सरकार से राज्य को मिलने वाली करीब 1500 करोड़ रुपये की राशि लंबित है। दो माह पहले तक यह बकाया लगभग 600 करोड़ रुपये था।

भुगतान नहीं होने से कुछ ग्राम पंचायतों में निर्माण सामग्री की आपूर्ति करने वाले ठेकेदारों ने काम रोक दिया है।इससे पंचायतों के सामने अधूरे कार्यों को समय पर पूरा करने की चुनौती खड़ी हो गई है। इस बीच प्रदेश में एक जुलाई से मनरेगा की जगह विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन के लिए गारंटी (ग्रामीण) यानी वीबी-जीरामजी योजना शुरू हो चुकी है।