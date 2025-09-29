प्लेट धोने से Indian Cricket Team तक का सफर... संघर्ष से सफलता की कहानी है धर्मवीर पाल

नईदुनिया प्रतिनिधि। कहते हैं कि सपनों को पूरा करने के लिए हालात से लड़ना पड़ता है, और हिम्मत व जुनून ही इंसान को वहां पहुंचाते हैं, जहां तक वह खुद भी सोच नहीं पाता। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है मुरैना जिले के पिपरसा गांव के रहने वाले धर्मवीर पाल (Dharamvir pal) ने। जिन्होंने जिंदगी की शुरुआत बेहद कठिन परिस्थितियों में की, होटल में प्लेट धोने का काम किया, लेकिन आज भारतीय व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं और टीम इंडिया के 12वें खिलाड़ी के रूप में पहचाने जाते हैं।

बचपन से क्रिकेट का जुनून धर्मवीर पाल दिव्यांग हैं, लेकिन उनका क्रिकेट के प्रति जुनून कभी कमजोर नहीं पड़ा। बचपन में वह अक्सर अपने गांव पिपरसा से मुरैना क्रिकेट मैदान तक सिर्फ इसीलिए जाते थे, ताकि खिलाड़ियों को खेलते देख सकें और खुद भी उनके साथ प्रैक्टिस कर सकें। बैटिंग और फील्डिंग करते हुए उन्होंने अपने सपनों को जीना शुरू कर दिया था।

पहली पहचान और संघर्ष की शुरुआत साल 2005 में उनकी जिंदगी का अहम मोड़ आया। उस समय के मुरैना कलेक्टर डॉ. मनोहर अगनानी ने उनकी प्रतिभा को देखा और ग्वालियर में ट्रायल के लिए भेजा। हालांकि उस वक्त वह मध्यप्रदेश टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाए। हार मानने के बजाय धर्मवीर ने संघर्ष जारी रखा। जीवनयापन के लिए उन्हें दिल्ली जाना पड़ा, जहां उन्होंने एक होटल में प्लेट धोने की नौकरी शुरू की। शायद किसी और के लिए यह अंत होता, लेकिन धर्मवीर ने इसे अपनी मंजिल की शुरुआत बना लिया। टीम इंडिया से मुलाकात 2006 में उन्हें पता चला कि भारत और श्रीलंका का मैच मोहाली (पंजाब) में होने वाला है। उन्हें यह भी नहीं पता था कि मोहाली भारत में है या पाकिस्तान में। लोगों से पूछताछ करते हुए, ट्रेन में बैठकर वह वहां पहुंचे। किस्मत ने यहीं से करवट बदली।