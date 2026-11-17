राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश वन विभाग के एसडीओ संजीव शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त पुलिस की छापेमारी में मिले सोने के आभूषण में हीरा भी जड़ा हुआ है। भोपाल में लोकायुक्त कार्यालय में एसडीओ संजीव की उपस्थिति में विशेषज्ञों से कराए गए मूल्यांकन में सभी आभूषणों की कीमत करीब तीन करोड़ रुपये आंकी गई है। इनमें 18 और 22 कैरेट का सोना शामिल है। संपत्ति को लेकर लोकायुक्त पुलिस ने संजीव से दो घंटे पूछताछ भी की।

छापेमारी में मिली थी आय से 560% अधिक संपत्ति गत 14 नवंबर को लोकायुक्त पुलिस ने संजीव शर्मा के पचमढ़ी स्थित शासकीय आवास और छिंदवाड़ा के प्रोफेसर कालोनी स्थित निजी मकान पर एक साथ छापा मारा था। उस समय प्रारंभिक जांच में करीब 7.60 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति का पता चला था। यह उनकी ज्ञात आय से लगभग 560 प्रतिशत अधिक बताई गई थी। तलाशी में ढाई किलो से अधिक सोने के आभूषण, डेढ़ किलो से अधिक चांदी और जमीन-जायदाद से जुड़े 28 दस्तावेज मिले थे।