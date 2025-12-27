कैंसर मरीजों की राह आसान करेगा डिजिटल कवच, ऐप के जरिए घर बैठे मिलेगी सपोर्टिव केयर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए अब अस्पताल के चक्कर काटना और हर छोटी समस्या के लिए डाक्टर तक दौड़ना बीते दिनों की बात हो सकती है। एम्स भोपाल ने फेफड़ों के कैंसर (लंग कैंसर) के मरीजों के लिए 'ऐप-आधारित सपोर्टिव केयर' का एक आधुनिक डिजिटल मॉडल प्रस्तुत किया है। इस तकनीक के जरिए मरीज घर बैठे ही अपनी सेहत की निगरानी कर सकेंगे और उन्हें समय पर विशेषज्ञ सलाह मिल सकेगी।

एम्स भोपाल के मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं हीमैटोलाजी विभाग की सहायक प्राध्यापक डा. आकांक्षा चौधरी ने बताया कि एक विशेष मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कैंसर मरीजों की देखभाल (सपोर्टिव केयर) को बेहतर बनाया जा सकता है। यह ऐप मरीजों को उनकी दवाओं के समय, साइड इफैक्ट्स की निगरानी और भावनात्मक सहयोग प्रदान करने में मददगार साबित होगा। बोस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में किए गए सफल शोध का हवाला देते हुए उन्होंने भारत में भी ऐसे ऐप्स को अपनाने की आवश्यकता जताई है।