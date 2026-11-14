राहुल गांधी की चाय पार्टी में दिग्विजय सिंह बने चर्चा का केंद्र; कांग्रेस नेता बोले- 'यंग ब्वाय' हैं

धनंजय प्रताप सिंह, नईदुनिया, भोपाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा बीते दिनों नई दिल्ली में दी गई चाय पार्टी में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह चर्चा का केंद्र बने रहे। जैसे ही दिग्विजय पहुंचे तो राहुल गांधी ने उत्साह के साथ उनसे हाथ मिलाया। उनका हाथ दोनों हाथों से थामते हुए बोले- आजकल मैं पंजाब बहुत जा रहा हूं इसलिए पंजाबी स्टाइल में हैंडशैक कर रहा हूं। राहुल की दिग्विजय के लिए गर्मजोशी देखकर मध्य प्रदेश के नेता आश्चर्यचकित रह गए।

सियासी गलियारों में मुलाकात और राहुल गांधी के इस खास अंदाज के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि पार्टी के लिए दिग्विजय सिंह का महत्व कम नहीं हुआ है। दिग्विजय की पदयात्रा बता दें, दिग्विजय सिंह इन दिनों उज्जैन से अयोध्या तक सत्य सनातन स्वाभिमान पदयात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के नेता उन्हें 'यंग ब्वाय' कह रहे हैं। पदयात्रा को भले ही गैर राजनीतिक बताया गया हो लेकिन इसके राजनीतिक प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा सकता। चाय पार्टी में प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी भी शामिल हुए।

मध्य प्रदेश से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा जैसे प्रमुख चेहरे चाय पार्टी में बुलाए गए थे। लौटते ही जीतू और उमंग का बढ़ाया उत्साह दिग्विजय सिंह दिल्ली से लौटे तो कहा कि वर्ष 2028 का विधानसभा चुनाव जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। इसके पीछे के समीकरण भी समझना पड़ेगा। जीतू पटवारी ओबीसी वर्ग का प्रमुख चेहरा हैं, जबकि उमंग सिंघार आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस जोड़ी को आगे कर कांग्रेस राज्य के दो सबसे बड़े वोट बैंक को साधने की रणनीति बना रही है।