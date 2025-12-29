रेल यात्रियों को बड़ी सौगात, भोपाल से झारखंड और यूपी की सीधी रेल कनेक्टिविटी, नई ट्रेनों को हरी झंडी

नवदुनिया प्रतिनिधि भोपाल। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। रेलवे बोर्ड (भारत सरकार) ने भोपाल से धनबाद और भोपाल से चोपन के बीच नई एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन को मंजूरी दे दी है। इन ट्रेनों के शुरू होने से मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश और झारखंड के कई महत्वपूर्ण शहरों को सीधी रेल कनेक्टिविटी मिलेगी। रेलवे बोर्ड ने संबंधित रेलवे जोन को आवश्यक तैयारियां और प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

रेलवे बोर्ड की स्वीकृति के अनुसार 11631 भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस भोपाल से रात 8:55 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 8:30 बजे धनबाद पहुंचेगी। वहीं 11632 धनबाद-भोपाल एक्सप्रेस धनबाद से सुबह 7 बजे चलकर अगले दिन सुबह 7:20 बजे भोपाल पहुंचेगी। यह ट्रेन भोपाल से सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार को तथा धनबाद से रविवार, बुधवार और शनिवार को चलेगी।

इन प्रमुख स्टेशनों पर होगा ठहराव

भोपाल-धनबाद एक्सप्रेस का ठहराव विदिशा, गंजबासोदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, ब्योहारी, सिंगरौली, चोपन, रेनुकूट, डाल्टनगंज, लातेहार, टोरी, बोकारो थर्मल और कतरासगढ़ सहित कई प्रमुख स्टेशनों पर होगा। इससे सिंगरौली और आसपास के औद्योगिक क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलेगा।

भोपाल-चोपन एक्सप्रेस को भी मिली मंजूरी

रेलवे बोर्ड ने 11633/11634 भोपाल-चोपन एक्सप्रेस के संचालन को भी स्वीकृति दी है। यह ट्रेन भोपाल से रविवार रात 8:55 बजे चलकर अगले दिन सुबह 10:50 बजे चोपन पहुंचेगी। वापसी में ट्रेन चोपन से सोमवार शाम 5:10 बजे चलकर अगले दिन सुबह 7 बजे भोपाल पहुंचेगी।

भोपाल-चोपन ट्रेन के प्रमुख ठहराव

इस ट्रेन का ठहराव विदिशा, गंजबासोदा, बीना, सागर, दमोह, कटनी मुड़वारा, ब्योहारी, सिंगरौली, करैला रोड, मिर्चाधुरी और ओबरा डैम जैसे स्टेशनों पर होगा। इससे विंध्य और सिंगरौली अंचल के यात्रियों को बड़ी सुविधा मिलेगी।

रखरखाव भोपाल में, कोच रेक रहेगा इंटीग्रेटेड

दोनों ट्रेनों का प्राइमरी मेंटेनेंस भोपाल में किया जाएगा। कोच रेक 22165/66 भोपाल-निजामुद्दीन एक्सप्रेस के साथ इंटीग्रेटेड रहेगा। यात्रियों की सुविधा के लिए बीना, कटनी मुड़वारा, सिंगरौली और चोपन में वाटरिंग की व्यवस्था की गई है।