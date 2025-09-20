मेरी खबरें
    MP News: मध्य प्रदेश के भोपाल में तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर छह महीने तक शारीरिक शोषण करने के मामले में थाने में केस दर्ज किया गया है। वारदात को पीड़िता के पूर्व परिचित युवक ने अंजाम दिया। वह बीते 6 महीने में जल्द शादी करने का झांसा देकर पीड़िता से संबंध बनाता रहा।

    By prashant vyas
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 09:45:12 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 09:45:12 PM (IST)
    भोपाल में तलाकशुदा महिला को दिया शादी का झांसा, छह महीने तक किया रेप, FIR दर्ज
    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। तलाकशुदा महिला को शादी का झांसा देकर छह महीने तक शारीरिक शोषण करने के मामले में निशातपुरा थाने में केस दर्ज किया गया है। वारदात को पीड़िता के पूर्व परिचित युवक ने अंजाम दिया। वह बीते 6 महीने में जल्द शादी करने का झांसा देकर पीड़िता से संबंध बनाता रहा।

    शादी की बात पर युवक ने तोड़ दिया संपर्क

    वहीं जब शादी की बात आई तो आरोपित ने महिला से संपर्क तोड़ दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत पिछले दिनों निशातपुरा थाने में की थी, जिस पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार 30 वर्षीय महिला का पति से तलाक हो गया था, और वह अपने दो बच्चों के साथ अकेली रहती है।

    छह महीने तक किया शारीरिक शोषण

    पूर्व के परिचित रहे युवक फिरदौस से करीब छह महीने उसकी नजदीकियां बढ़ गई थीं। फिरदौस ने शादी का वादा कर छह महीने तक महिला का शारीरिक शोषण किया। वहीं पिछले कुछ दिनों से उसने संपर्क तोड़ दिया है।

