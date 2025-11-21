मेरी खबरें
    भोपाल में डॉक्टर ने नर्स को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, इनकार करने पर थाने पहुंची पीड़िता; केस दर्ज

    Bhopal News: भोपाल के शाहजहांनाबाद के एक निजी अस्पताल में एक नर्स से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। डॉक्टर ने सबसे पहले नर्स से दोस्ती की और बाद में उसे शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया, जहां पर उसने नर्स से जबरन दुष्कर्म किया।

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Fri, 21 Nov 2025 07:59:04 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 21 Nov 2025 07:59:04 PM (IST)
    भोपाल में डॉक्टर ने नर्स को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म (सांकेतिक तस्वीर)

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहजहांनाबाद के एक निजी अस्पताल में एक नर्स से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित अस्पताल का जूनियर डॉक्टर है। आरोपित डॉ. अजय विश्वकर्मा ने पहले नर्स से दोस्ती की और बाद में उसे शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया, जहां पर उसने नर्स से जबरन दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो आरोपित डॉक्टर ने उसे शादी का झांसा दे दिया और लगातार उसका दस माह तक दैहिक शोषण करता रहा।

    डॉक्टर की दूसरी जगह शादी पक्की हो गई

    बाद में उसने नर्स से शादी करने से इनकार कर दिया और दूसरी जगह शादी पक्की कर ली। जब नर्स को इसकी जानकारी लगी तो उसने आरोपित डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपित डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय युवती बैरसिया इलाके की निवासी है। भोपाल में वह शाहजहांनबाद इलाके के एक नर्सिंग होम के नर्सिंग स्टाफ में काम करती थी।


    युवती ने शाहजहांनाबाद थाने में कर दी शिकायत

    इसी नर्सिंग होम में उसकी पहचान जूनियर डॉक्टर अजय विश्वकर्मा से हो गई। कई दिनों की पहचान के बाद अजय ने युवती को शादी का झांसा दिया तथा मार्च के महीने में युवती को अपने ईदगाह हिल्स स्थित फ्लैट पर ले गया, यहां पर उसने युवती के साथ ज्यादती की।

    लगभग 10 महीने तक वह उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पिछले दिनों जब युवती ने शादी करने का दबाव डाला तो उसने शादी करने से मना कर दिया। युवती ने गुरुवार मामले की शिकायत शाहजहांनाबाद थाने में कर दी। पुलिस ने अजय के खिलाफ दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

