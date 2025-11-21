भोपाल में डॉक्टर ने नर्स को शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, इनकार करने पर थाने पहुंची पीड़िता; केस दर्ज

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शाहजहांनाबाद के एक निजी अस्पताल में एक नर्स से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित अस्पताल का जूनियर डॉक्टर है। आरोपित डॉ. अजय विश्वकर्मा ने पहले नर्स से दोस्ती की और बाद में उसे शादी का झांसा देकर अपने घर ले गया, जहां पर उसने नर्स से जबरन दुष्कर्म किया। जब उसने विरोध किया तो आरोपित डॉक्टर ने उसे शादी का झांसा दे दिया और लगातार उसका दस माह तक दैहिक शोषण करता रहा।

डॉक्टर की दूसरी जगह शादी पक्की हो गई बाद में उसने नर्स से शादी करने से इनकार कर दिया और दूसरी जगह शादी पक्की कर ली। जब नर्स को इसकी जानकारी लगी तो उसने आरोपित डॉक्टर के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने आरोपित डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार 25 वर्षीय युवती बैरसिया इलाके की निवासी है। भोपाल में वह शाहजहांनबाद इलाके के एक नर्सिंग होम के नर्सिंग स्टाफ में काम करती थी।