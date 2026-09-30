MP में आयुष्मान योजना का पेमेंट अटका, NABH से बढ़ा विवाद; भोपाल में डॉक्टरों का प्रदर्शन, मरीजों की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों का कैशलेस इलाज करने वाले निजी अस्पतालों के संचालकों का सब्र अब जवाब दे गया है। पिछले 5-6 महीनों से योजना के बकाये भुगतान और एनएबीएच ( नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स) की सख्त अनिवार्यता के विरोध में राजधानी भोपाल के डॉक्टर बुधवार को सड़कों पर उतर आए।

यूनाइटेड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन ( यूपीएचडीए) के बैनर तले डॉक्टरों ने जेपी अस्पताल परिसर स्थित आयुष्मान योजना के प्रदेश कार्यालय पहुंचकर जोरदार नारेबाजी की और धरना दिया। 6 महीने से अटका करोड़ों का भुगतान प्रदर्शन में शामिल डॉक्टरों ने बताया कि भोपाल में करीब 468 निजी अस्पताल आयुष्मान योजना से संबद्ध हैं। प्रत्येक अस्पताल का योजना के तहत औसतन 1.5 से 2 करोड़ रुपये का भुगतान पिछले 5 से 6 महीनों से अटका हुआ है।

यूनाईटेड प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. धनंजय मिश्रा ने बताया कि लंबा बकाया होने के कारण अस्पतालों के लिए दवाई वेंडरों, पैथोलॉजी और डॉक्टरों सहित कर्मचारियों का भुगतान करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने मांग की कि अटकी हुई राशि का तुरंत भुगतान किया जाए। 1 अक्टूबर से डी-एम्पैनलमेंट की तलवार प्रदर्शनकारियों ने आयुष्मान भारत योजना में लागू किए जा रहे कम्पलीट/एंट्री लेवल एनएबीएच (एनएबीएच) सर्टिफिकेशन की शर्त का भी तीखा विरोध किया। अस्पताल संगठनों को अंदेशा है कि स्वास्थ्य विभाग 1 अक्टूबर से भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे बड़े शहरों में बिना एनएबीएच वाले कई छोटे एवं मध्यम अस्पतालों को आयुष्मान योजना से डी-एम्पैनल (सूची से बाहर) करने जा रहा है।