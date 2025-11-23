मेरी खबरें
    प्रख्यात न्यूरोलाजिस्ट पद्मश्री डॉ. एमवी पद्मा श्रीवास्तव ने कहा कि ब्रेन हमारा सुपर कंप्यूटर है, अगर यह काम नहीं करेगा तो जिंदगी रुक जाएगी। हार्ट अटैक में खून का बहाव बंद होता है तो मरीज को बचने के लिए लगभग छह घंटे का समय मिलता है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में केवल तीन घंटे समय होते हैं। इसलिए हार्ट से कहीं ज्यादा ब्रेन का ख्याल रखना जरूरी है।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sun, 23 Nov 2025 09:41:09 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 23 Nov 2025 09:49:12 AM (IST)
    वायु प्रदूषण बढ़ा रहा हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, पद्मश्री डॉ. एमवी पद्मा श्रीवास्तव ने कही ये बात
    1. सीडीईई और सीसीकोन-2025 में मुख्य वक्ता के तौर पर भाग लेने पहुंची थीं भोपाल।
    2. हर साल 18 मिलियन से 20 मिलियन तक ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं।
    3. ब्रेन स्ट्रोक के कई रूपों में आने के कारण लोगों को इसका पता ही नहीं चल पाता।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। प्रख्यात न्यूरोलाजिस्ट पद्मश्री डॉ. एमवी पद्मा श्रीवास्तव ने कहा कि वायु प्रदूषण ने हार्ट अटैक व ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ाया है। अनुसंधान में यह बात साबित हो चुकी है। दुनिया के उन पांच देशों में भारत भी शामिल है, जो प्रदूषणजनित बीमारियों से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं।

    उन्होंने कहा कि इससे शुगर होने की संभावना भी बहुत अधिक बढ़ रही है। डॉ. श्रीवास्तव शनिवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित हृदय रोग, डायबिटीज और क्लीनिकल शिक्षा के राष्ट्रीय सम्मेलन सीडीईई और सीसीकोन-2025 में शामिल होने पहुंची थीं।


    नईदुनिया से विशेष बातचीत में डॉ. श्रीवास्तव ने कहा कि ब्रेन हमारा सुपर कंप्यूटर है, अगर यह काम नहीं करेगा तो जिंदगी रुक जाएगी। हार्ट अटैक में खून का बहाव बंद होता है तो मरीज को बचने के लिए लगभग छह घंटे का समय मिलता है, लेकिन ब्रेन स्ट्रोक की स्थिति में केवल तीन घंटे समय होते हैं। इसलिए हार्ट से कहीं ज्यादा ब्रेन का ख्याल रखना जरूरी है।

    स्ट्रोक से कुछ ही मिनट में मरीज अपाहिज हो सकता है

    भारत में हर साल 18 मिलियन से 20 मिलियन तक ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं, जिसका मतलब है कि हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति को स्ट्रोक आ रहा है, लेकिन इसके कई रूपों में आने के कारण लोगों को पता नहीं चल पाता। स्ट्रोक के कुछ ही मिनटों में मरीज अपाहिज हो सकता है। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन प्रदेश के सहकारिता व खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने किया।

    लंबी उम्र के लिए '80 का मूल मंत्र'

    डॉ. पंकज मनोरिया ने डायबिटीज और हार्ट अटैक से बचने तथा 80 वर्ष तक स्वस्थ रहने के लिए '80 का मूल मंत्र' दिया। कहा कि कमर का घेरा 80 सेमी, नीचे का ब्लड प्रेशर 80 एमएम एचडी, एलडीएल कोलेस्ट्राल 80 एमजी, हृदय की धड़कन 80/मिनट, स्वयं को रोजाना दें 80 मिनट, मुस्कुरायें (एक माह में) 80 बार, धूम्रपान करने वालों से 80 मीटर दूरी रखें।

