ट्रेनों में सख्ती बढ़ी तो तस्करों ने खोजा नया पैंतरा, दिल्ली-बेंगलुरु बस से भोपाल में पकड़ी गई करोड़ों की ड्रग

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। ट्रेनों में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई बढ़ने के बाद तस्करों ने परिवहन का रास्ता बदल दिया है। अब यात्री बसों के जरिये भी नशीले पदार्थों की खेप लाई और ले जाई जा रही है। भोपाल के अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल (आइएसबीटी) पर राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआइ) ने अक्टूबर में दो बार ड्रग पकड़ी है।

सलवार सूट के पैकेटों में छिपाकर ले जाई जा रही थी ड्रग मंगलवार को डीआरआइ ने दो ट्रॉली बैग में सलवार सूट के पैकेटों के बीच छिपाकर ले जाई जा रही नौ किलोग्राम मेथामफेटामाइन (ड्रग) जब्त की। यह खेप दिल्ली से बेंगलुरु जा रही बस के एक यात्री के पास से मिली। तलाशी में 11 पैकेट बरामद हुए। यात्री को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया।