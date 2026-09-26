भोपाल में DRI का बैक-टू-बैक ऑपरेशन; 3.5 करोड़ की 4.38 किलो एम्फेटामिन जब्त, नाइजीरियाई महिला समेत 2 अरेस्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने भोपाल में लगातार दो कार्रवाई करते हुए 4.38 किलो एम्फेटामिन ड्रग जब्त की है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 3.5 करोड़ रुपये बताई गई है। DRI ने दोनों मामलों में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनमें एक नाइजीरियन महिला भी शामिल है। दोनों के खिलाफ नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेज (NDPS) एक्ट, 1985 के तहत कार्रवाई की गई है।

भोपाल जंक्शन पर पकड़ा गया पहला तस्कर डीआरआई को 23 सितंबर को सूचना मिली थी कि हजरत निजामुद्दीन से ट्रेन के जरिए एक व्यक्ति नशीला पदार्थ लेकर भोपाल आ रहा है। सूचना के आधार पर डीआरआई की टीम ने भोपाल जंक्शन पर निगरानी शुरू की। ट्रेन के स्टेशन पहुंचने पर संदिग्ध यात्री को रोककर उसके सामान की तलाशी ली गई।