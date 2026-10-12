भोपाल में दरिंदगी की हदें पार! बच्चों के सामने नशेड़ी पति ने की हैवानियत, पीड़िता अस्पताल में भर्ती

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला मंदिर थाना क्षेत्र में पत्नी के चरित्र पर संदेह करने वाले एक व्यक्ति ने उसके साथ बर्बरता की। आरोप है कि नशे में धुत पति ने पहले पत्नी को पीटा, फिर सड़क पर उसके कपड़े उतारने की कोशिश की। घर लौटने के बाद उसने बच्चों के सामने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में लौकी डाल दी। गंभीर रूप से घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ केस दर्ज किया है। वारदात के बाद से वह फरार है।

डीसीपी जोन-4 आदर्शकांत शुक्ला ने बताया कि पीड़िता का पति प्लंबर है। पहली पत्नी की मौत के बाद उसने दूसरी शादी की थी। पहली पत्नी से दो और दूसरी पत्नी से तीन बच्चे हैं। पति को संदेह था कि घर से बाहर जाने पर गलत काम करती है। इसी बात पर दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था। शनिवार रात करीब नौ बजे महिला बाहर से लौटी तो पति ने नशे में उसके साथ मारपीट की और घसीटकर सड़क पर ले गया।