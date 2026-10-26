भोपाल में शराब पीने से रोका तो भड़का पति... बनियान से घोंटा पत्नी का गला, हाथ पर काटकर बचाई जान

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। बजरिया थाना क्षेत्र के द्वारिका नगर में शराब पीने से रोकने पर पति ने बनियान से पत्नी का गला घोंटकर हत्या की कोशिश की। महिला ने पति के हाथ पर दांत से काटकर खुद को छुड़ाया और घर से भागकर जान बचाई। घटना के बाद से आरोपित फरार है। पुलिस के अनुसार 48 वर्षीय सरोज ठाकुर गृहिणी हैं। उनके पति हुकुम सिंह ठाकुर निजी काम करते हैं और शराब के आदी हैं। दंपती के तीन बच्चे हैं।

विवाद के बाद गाली-गलौज और मारपीट गुरुवार रात करीब 11:30 बजे शराब के नशे में घर पहुंचे हुकुम सिंह का पत्नी से विवाद हो गया। आरोप है कि उसने गाली-गलौज और मारपीट के बाद बनियान से सरोज का गला घोंटना शुरू कर दिया। शोर सुनकर पड़ोसी पहुंचे तो वह भाग निकला।