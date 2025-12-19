मेरी खबरें
    मध्यप्रदेश में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बढ़ रहा है। कई जिलों में दृश्यता बेहद कम रही। इंदौर और शिवपुरी सबसे ठंडे रहे। कोहरे के कारण सड़क यातायात ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Fri, 19 Dec 2025 02:13:34 PM (IST)Updated Date: Fri, 19 Dec 2025 02:22:12 PM (IST)
    MP में कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम... पंजाब मेल, शताब्दी एक्सप्रेस समेत 9 ट्रेनें 8 घंटे तक लेट; देखें लिस्ट
    घने कोहरे का कारण ट्रेनें हो रही लेट। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मध्यप्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा
    2. रीवा में 50 मीटर तक सिमटी विजिबिलिटी
    3. शिवपुरी प्रदेश का सबसे ठंडा शहर

    इंदौर, डिजिटल डेस्क। मध्यप्रदेश में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार सुबह प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे दृश्यता बेहद कम हो गई। कोहरे और सर्द हवाओं के चलते लोगों को सुबह-शाम तेज ठंड का अहसास हो रहा है। सड़क, रेल और हवाई यातायात पर भी इसका व्यापक असर देखने को मिला।

    कई जिलों में घना कोहरा

    शुक्रवार सुबह ग्वालियर में रात से ही कोहरा बना रहा, जो सुबह 9 बजे तक छंट नहीं सका। रीवा में हालात सबसे ज्यादा खराब रहे, जहां 50 मीटर के बाद कुछ भी साफ नजर नहीं आया।

    दतिया और सागर में दृश्यता 200 से 500 मीटर, जबकि ग्वालियर, सतना, जबलपुर और नौगांव में 500 से 1000 मीटर के बीच रही। इंदौर, मंडला और खजुराहो में 1 से 2 किलोमीटर तथा भोपाल, उज्जैन, राजगढ़, दमोह और उमरिया में 2 से 4 किलोमीटर तक दृश्यता दर्ज की गई।


    राजधानी भोपाल में ठंड और कोहरे का असर

    राजधानी भोपाल में सुबह से ही कोहरे का असर बना रहा। कई इलाकों में दृश्यता कम रही, जिससे वाहन चालकों को परेशानी हुई। सर्द हवाओं के कारण ठंड में भी इजाफा महसूस किया गया।

    इंदौर का पारा 4.1 डिग्री तक पहुंचा

    गुरुवार-शुक्रवार की रात न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। बड़े शहरों में इंदौर 4.1 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे ठंडा रहा। शिवपुरी में पारा 4 डिग्री तक गिर गया, जिससे वह पूरे प्रदेश में सबसे ठंडा शहर बन गया। राजगढ़ में 5, पचमढ़ी में 5.6, मलाजखंड में 6.8, रायसेन में 7.4 और मंडला में 7.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

    ट्रेनों और फ्लाइट्स पर पड़ा असर

    घने कोहरे के कारण दिल्ली से इंदौर और भोपाल आने वाली कई ट्रेनें 30 मिनट से लेकर 8 घंटे तक देरी से चलीं। पंजाब मेल 2 घंटा 30 मिनट, शताब्दी एक्सप्रेस 1 घंटा, झेलम एक्सप्रेस 6 घंटा, मालवा एक्सप्रेस 5 घंटा, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 3 घंटा 30 मिनट, केरल एक्सप्रेस 8 घंटा, कर्नाटक एक्सप्रेस 4 घंटा 15 मिनट, इंदौर इंटरसिटी एसएफ एक्सप्रेस 2 घंटा, डॉ. अंबेडकर नगर एक्सप्रेस 1 घंटा 35 मिनट देर से चल रही है।

    भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई, गोवा और बेंगलुरु जाने वाली फ्लाइट्स भी 20 मिनट से एक घंटे तक देरी से रवाना हुईं।

