जबलपुर RTO संतोष पाल पर ED की बड़ी चोट... आय से 6 गुना ज्यादा संपत्ति उजागर, 3.38 करोड़ की कोठी, प्लॉट और दुकानें जब्त

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में तैनात संभागीय परिवहन अधिकारी(आरटीओ) संतोष पाल और परिवहन विभाग में ही कार्यरत उनकी क्लर्क पत्नी रेखा पाल की 3.38 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति को अस्थायी तौर पर बंधक कर लिया है। संपत्ति में आवासीय भवन, आवासीय प्लॉट, कृषि भूमि और कमर्शियल दुकानें शामिल हैं, जिन्हें अपराध व भ्रष्टाचार की कमाई के रूप में अस्थायी रूप से अटैच किया गया है।

आय के स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत यह कार्रवाई की गई है। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडल्यू) में दर्ज एक एफआइआर के आधार पर ईडी ने मामले में जांच प्रारंभ की थी, जिसमें उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से ज़्यादा संपत्ति जमा करने का आरोप था। जांच के दौरान पता चला कि इन्होंने अपनी विधिवत आय से काफी ज्यादा चल और अचल संपत्तियां हासिल की थीं।