मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bhopal में ED की बड़ी कार्रवाई, बैंक घोटाले के आरोपी की 51 करोड़ की संपत्ति कुर्क, SBI को हुआ था 1266 करोड़ का नुकसान

    MP News: प्रवर्तन निदेशालय (ED), भोपाल ने स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI) से 1266 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इसमें एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) के निदेशक श्रीकांत भासी की दुबई स्थित 51 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अस्थायी तौर पर बंधक कर ली है। धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति कुर्क की गई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 18 Nov 2025 10:19:43 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 18 Nov 2025 10:19:43 PM (IST)
    Bhopal में ED की बड़ी कार्रवाई, बैंक घोटाले के आरोपी की 51 करोड़ की संपत्ति कुर्क, SBI को हुआ था 1266 करोड़ का नुकसान
    Bhopal में ED की बड़ी कार्रवाई।

    HighLights

    1. 1266 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई
    2. मामले के आरोपी की दुबई में 51 करोड़ की संपत्ति कुर्क की
    3. धन शोधन निवारण अधिनियम के अंतर्गत संपत्ति कुर्क की गई

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रवर्तन निदेशालय (ED), भोपाल ने स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI) से 1266 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इसमें एडवांटेज ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड (AOPL) के निदेशक श्रीकांत भासी की दुबई स्थित 51 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति अस्थायी तौर पर कुर्क कर ली है। धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत संपत्ति कुर्क की गई है। मामले में एओपीएल, इसके निदेशकों, गारंटरों और संबंधित व्यक्तियों को आरोपित बनाया गया था।

    SBI को हुआ था 1266 करोड़ का नुकसान

    ईडी ने सीबीआइ दिल्ली द्वारा वर्ष 2019 में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच प्रारंभ की थी। जांच में पता चला था कि आरोपितों द्वारा की गई धोखाधड़ी से एसबीआइ को 1266.63 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। इसके बाद ईडी ने इसी वर्ष अगस्त में आरोपितों से संबंधित स्थानों पर छापेमारी कर कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए थे। मामले की जांच के बीच अब संपत्ति कुर्क की गई है।


    यह भी पढ़ें- 20 नवंबर को संविदा कर्मियों का हल्ला बोल , जिला मुख्यालयों पर करेंगे ‘घंटी बजाओ आंदोलन’, मांग पूरी नहीं होने से नाराज

    बंधक की गई संपत्तियां श्रीकांत भासी की हैं

    ईडी का दावा है कि कुर्क की गई संपत्तियां श्रीकांत भासी की हैं, जिन्हें उन्होंने अपनी बेटी को उपहार में दिया था। इनमें अपार्टमेंट व्यावसायिक उपयोग वाली संपत्तियां शामिल हैं। आरोप है कि यह संपत्तियां अपराध की आय से अर्जित की गई हैं। बाद में इन संपत्तियों को जानबूझकर 2022-2023 में उपहार के रूप अपनी बेटी को दिया था।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.