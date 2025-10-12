ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाने वाले शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग सख्त, 1000 को भेजा नोटिस, तीन दिन में मांगा जवाब

अंजली राय, नईदुनिया, भोपाल। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की मनमानी रोकने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने हमारे शिक्षक मोबाइल एप के जरिए ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया था। सत्र शुरू होने के तीन महीने बाद योजना फेल होती नजर आ रही है, क्योंकि आधे शिक्षक-प्राचार्य हाजिरी नहीं लगा रहे हैं। अब विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पहले चरण में एक हजार प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। जवाब संतोषजनक नहीं मिला, तो उनकी वेतनवृद्धि रोकी जा सकती है।

लोक शिक्षण संचालनालय के रिकॉर्ड से पता चला है कि प्रदेश के तीन लाख 62 हजार शिक्षकों में से केवल एक लाख 20 हजार ही ऑनलाइन उपस्थिति लगा रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी लगाने वालों में 52 फीसद शिक्षक, 51 फीसद प्राचार्य और सबसे अधिक 90 फीसद अतिथि शिक्षक शामिल हैं। अब ऑनलाइन उपस्थिति नहीं लगाने और अवकाश संबंधी जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं देने के कारण करीब एक हजार प्राचार्यों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।