भोपाल में घर में घुसकर 8 लोगों को अगवा किया, 10 लाख की फिरौती मांगी; दिल्ली की सूचना पर पुलिस ने पकड़ा

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल । गांधीनगर के एयरोसिटी कॉलोनी में किराये के मकान में रह रहे कैफे कर्मचारियों को अगवा कर 10 लाख रुपये की फिरौती मांगने का मामला सामने आया है। ग्वालियर के एक कैफे संचालक ने दो लाख रुपये के विवाद में अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया।

आरोपित शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात घर में घुसे और दो युवतियों सहित 8 लोगों को मारपीट कर दो गाड़ियों में बैठाया। इसके बाद उन्हें पिपलानी क्षेत्र में ले गए। दिल्ली में रहने वाले एक युवक के दोस्त से फिरौती मांगने पर पुलिस को घटना की सूचना मिली।

पुलिस ने तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर सभी 8 लोगों को मुक्त करा लिया, जबकि मुख्य आरोपित फरार है।

ग्वालियर के कैफे संचालक ने की वारदात

गांधीनगर पुलिस के अनुसार, ग्वालियर के आरोपित का भोपाल में आईएसबीटी के पास कैफे था। अगवा किए गए लोग वहां काम करते थे। आरोप है कि कर्मचारियों से करीब दो लाख रुपये की धोखाधड़ी को लेकर विवाद चल रहा था।

रुपये मांगने पर नहीं मिलने से नाराज कैफे संचालक अपने भोपाल निवासी साथियों राधे, अमन, बालेंद्र और अन्य लोगों के साथ उनके किराये के कमरे पर पहुंचा। वहां मारपीट कर सभी को जबरन गाड़ियों में बैठा लिया गया।

दिल्ली में फोन कर मांगी फिरौती