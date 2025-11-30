मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में आकृति ग्रीन समेत 24 से अधिक इलाकों में गुल रहेगी बिजली, देखें लिस्ट

    राजधानी भोपाल के 24 से अधिक इलाकों में 1 दिसंबर (सोमवार) को लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभिन्न स्थानों पर आवश्यक रखरखाव (Maintenance) का कार्य किया जाना है, जिसके चलते अलग-अलग समय पर दो से पांच घंटे तक बिजली गुल रहेगी।

    By PANKAJ SHRIVASTAVA
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 10:37:43 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 10:37:39 PM (IST)
    भोपाल में आकृति ग्रीन समेत 24 से अधिक इलाकों में गुल रहेगी बिजली, देखें लिस्ट
    भोपाल में 24 से अधिक इलाकों में गुल रहेगी बिजली

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी भोपाल के 24 से अधिक इलाकों में 1 दिसंबर (सोमवार) को लोगों को बिजली कटौती का सामना करना पड़ेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विभिन्न स्थानों पर आवश्यक रखरखाव (Maintenance) का कार्य किया जाना है, जिसके चलते अलग-अलग समय पर दो से पांच घंटे तक बिजली गुल रहेगी।

    बिजली कटौती का शेड्यूल इस प्रकार है:

    सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक (5 घंटे):

    घरौंदा, बीडीए कॉलोनी, और सलैया के क्षेत्रों में बिजली नहीं रहेगी।

    सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक (4 घंटे):

    ई-सेक्टर, पेट्रोल पंप, सनखेड़ी गांव, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सलैया, आकृति ग्रीन, यूनियन बैंक, और त्रिभुवन कॉलोनी जैसे इलाके प्रभावित रहेंगे

    सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक (2 घंटे):

    अंबर कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर जोन-2, एफसीआई कार्यालय, होटल लेक प्रिंसेस, चेतक कॉम्प्लेक्स और आसपास के क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

    बिजली कंपनी ने नागरिकों से अपील की है कि वे इन समयों को ध्यान में रखते हुए अपने जरूरी काम निपटा लें ताकि उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े। निर्धारित समय से पहले काम पूरा होने पर बिजली जल्दी भी शुरू की जा सकती है।


    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.