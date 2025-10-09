Bhopal News: कल्पना नगर सहित इन 35 इलाकों में आज बिजली रहेगी गुल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के कल्पना नगर सहित 35 इलाकों में गुरुवार को बिजली कटौती की जाएगी।मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रखरखाव अमले द्वारा बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरणों का सुधार कार्य किया जाएगा।

यहां बाधित रहेगी बिजली

इसके चलते सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक चिंतामन रोड, चौक बाजार, सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक 1100 क्वार्टर, बिसनखेड़ी, लक्ष्मी टाकीज रोड, नेहरू रोड, बेलदारपुरा, अलीगंज, जुमेराती, कमला पार्क रोड, गिन्नौरी रोड, हाथीखाना, इस्लामपुरा, भोईपुरा, बैंड मास्टर चौराहा, तिरुपति अभिनव होम्स, गिन्नार वैली, सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक मंदाकिनी कॉलोनी में बिजली कटौती रहेगी।