    Bhopal News: कल्पना नगर सहित इन 35 इलाकों में आज बिजली रहेगी गुल

    शहर के कल्पना नगर सहित 35 इलाकों में गुरुवार को बिजली कटौती की जाएगी।मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रखरखाव अमले द्वारा बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरणों का सुधार कार्य किया जाएगा।

    By Madanmohan malviya
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Thu, 09 Oct 2025 03:15:00 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 09 Oct 2025 03:15:30 AM (IST)
    कल्पना नगर सहित इन 35 इलाकों में आज बिजली रहेगी गुल

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शहर के कल्पना नगर सहित 35 इलाकों में गुरुवार को बिजली कटौती की जाएगी।मध्यक्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रखरखाव अमले द्वारा बिजली लाइन, ट्रांसफार्मर सहित अन्य उपकरणों का सुधार कार्य किया जाएगा।

    यहां बाधित रहेगी बिजली

    इसके चलते सुबह 10 से दोपहर एक बजे तक चिंतामन रोड, चौक बाजार, सुबह 10 से दोपहर दो बजे तक 1100 क्वार्टर, बिसनखेड़ी, लक्ष्मी टाकीज रोड, नेहरू रोड, बेलदारपुरा, अलीगंज, जुमेराती, कमला पार्क रोड, गिन्नौरी रोड, हाथीखाना, इस्लामपुरा, भोईपुरा, बैंड मास्टर चौराहा, तिरुपति अभिनव होम्स, गिन्नार वैली, सुबह 10 से दोपहर तीन बजे तक मंदाकिनी कॉलोनी में बिजली कटौती रहेगी।

    इन इलाकों में भी कटेगी बिजली

    साथ ही खादिम चौराहा, गुरुकृपा टावर, अल्टीमेट आर्केड, जानकी रेजीडेंसी, फॉरच्यून स्टेट, पैलेस ओर्चेड और सुबह 10 से शाम चार बजे तक आकृति ग्रीन न्यू, आइबीडी रायल, शिव नगर, रत्नागिरी, सहकारी परिसर, कल्पना नगर, सोनागिरी ए और सी सेक्टर सहित आसपास के क्षेत्र में बिजली कटौती की जाएगी।

