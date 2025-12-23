PWD में 20 साल से जमे इंजीनियरों की अब खैर नहीं, जल्द होगा बड़े पैमाने पर तबादला, सरकार तैयार कर रही है 'कुंडली'

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। लोक निर्माण विभाग (PWD) के डिप्लोमा इंजीनियरों द्वारा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए कराए जा रहे औचक निरीक्षण का विरोध करने से एक बात तो साफ हो गई है कि वे स्वयं की छवि सुधारना नहीं चाहते हैं। कई इंजीनियर बीस-बीस साल से एक स्थान पर जमे हुए हैं। ऐसे इंजीनियरों को जल्द ही हटाया जाएगा। इसके लिए विभाग ने प्रमुख अभियंता केपीएस राणा को निर्देश दिए हैं कि मुख्य अभियंताओं से पूरी सूची तैयार करवाएं। इसमें इंजीनियरों की पूरी कुंडली रहे ताकि पारदर्शिता से उनकी पदस्थापना की व्यवस्था बनाई जा सके।

लंबे समय से भर्ती नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी प्रदेश में इंजीनियर ही नहीं, सभी विभागों में कर्मचारियों की कमी है। लंबे समय से भर्ती नहीं होने के कारण यह स्थिति बनी है लेकिन अब सरकार भर्तियां कर रही है। आगामी तीन वर्षों में ढाई लाख पदों पर भर्ती होंगी। उधर, प्रशासनिक दृष्टि से सरकार बीच-बीच में स्थानांतरण करती है लेकिन बड़ी संख्या में इंजीनियर, खासतौर पर उपयंत्री और सहायक यंत्री, एक ही स्थान पर बीस-बीस वर्षों से जमे हैं। यदि इनका स्थानांतरण किया भी जाता है तो स्थानीय नेता बचाव में सामने आ जाते हैं।