भोपाल पूर्व IAS हत्याकांड: आरोपी केयरटेकर को भेजा जेल, पहले रेता गला फिर रची सिलिंडर ब्लास्ट की साजिश

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पूर्व आइएएस अधिकारी राकेश अग्रवाल की हत्या के आरोपित वरुण कुमार को सात दिन की पुलिस रिमांड पूरी होने पर सोमवार को जेल भेज दिया गया। रिमांड के दौरान पुलिस ने उससे वारदात की कड़ियां जोड़ने के लिए विस्तार से पूछताछ की।
उसे घटनास्थल पर ले जाकर करीब दो घंटे तक क्राइम सीन रीक्रिएशन भी कराया गया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल सर्जिकल ब्लेड, आरोपित के कपड़े और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य जब्त किए हैं।
पुलिस के अनुसार वरुण ने पूछताछ में हत्या का पूरा घटनाक्रम और इसकी वजह बताई है। उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने घटनास्थल से मिले तथ्यों और जब्त साक्ष्यों का मिलान किया। जांच के दौरान हत्या के साथ घर में लूट और गैस विस्फोट की साजिश से जुड़े पहलुओं की भी पड़ताल की गई। रिमांड अवधि पूरी होने पर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।
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रातीबड़ के सूरजनगर में रहने वाले पूर्व आइएएस राकेश अग्रवाल की हत्या 29-30 सितंबर की दरमियानी रात करीब एक बजे हुई थी। पुलिस के अनुसार उनके केयरटेकर वरुण ने पहले गला घोंटा और फिर सर्जिकल ब्लेड से गला रेतकर उनकी हत्या कर दी थी।
वारदात के बाद उसने घर में धमाका कराने की साजिश भी रची थी। इसके लिए उसने गैस सिलेंडर का रेगुलेटर खोल दिया और उस पर प्रेस गर्म करके रख दी थी, ताकि उसके घर से निकलने के बाद गैस से धमाका हो जाए। वारदात के बाद फरार हुए वरुण को पुलिस ने लंबी तलाश के बाद गिरफ्तार किया था।