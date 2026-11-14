उज्जैन में सम्राट अशोक कालीन रहस्य को 88 साल बाद खोजेगा ASI; दिसंबर से वैश्य टेकरी की खोदाई

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल । उज्जैन की ऐतिहासिक वैश्य टेकरी में 88 साल बाद एक बार फिर पुरातात्विक उत्खनन होगा। वर्ष 1938 में यहां पहली बार खोदाई की गई थी, लेकिन जहरीली गैस निकलने से कुछ मजदूरों के बेहोश होने के बाद काम रोक दिया गया था। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के महानिदेशक ने दोबारा खोदाई की अनुमति दी है।

दिसंबर 2026 में उत्खनन शुरू करने की तैयारी है। परियोजना का दायित्व भोपाल सर्किल के अधीक्षण पुरातत्वविद् डॉ.शिवाकांत वाजपेयी को सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि मौर्य काल में सम्राट अशोक (268 से 232 ईसा पूर्व) के शासनकाल में इस स्तूप का निर्माण कराया गया था।वैश्य टेकरी इसलिए खास है, क्योंकि यहां सांची के प्रसिद्ध स्तूप से भी बड़ा बौद्ध स्तूप होने की संभावना है।