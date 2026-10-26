भोपाल में केरवा डैम रोड और इंदौर हाईवे पर एक्शन; रूफटॉप कैफे से लाखों की शराब जब्त; 2 तस्कर भी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में देर रात तक अवैध रूप से शराब परोसने और उसका सेवन कराने वाले होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट्स पर आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आबकारी की अलग-अलग टीमों ने एक साथ दबिश देकर 40 से अधिक प्रकरण दर्ज किए हैं। इस दौरान भारी मात्रा में अवैध मदिरा और तस्करी में प्रयुक्त बाइक जब्त की गई है।

यह कार्रवाई उपायुक्त आबकारी संभाग केसी अग्निहोत्री एवं सहायक आबकारी आयुक्त वीरेंद्र कुमार धाकड़ के मार्गदर्शन और कंट्रोलर वर्षा उइके के नेतृत्व में की गई। एक्सपायर लाइसेंस पर मिली शराब सहायक जिला आबकारी अधिकारी प्रीति उइके की टीम ने बैरागढ़ क्षेत्र में इंदौर-भोपाल मार्ग पर संचालित होटल आकाश रिट्रीट के रूफटॉप स्कायवा रेस्टोरेंट की जांच की। यहां एफएल-5 लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के बावजूद अवैध रूप से मदिरापान कराया जा रहा था।