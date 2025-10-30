मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    MP में एक नवंबर से नगरीय निकायों में फेस आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य, 135000 कर्मचारियों का पंजीयन पूरा

    MP News: मध्य प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में केंद्रीयकृत फेस आधारित उपस्थिति प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। यह व्यवस्था एक नवंबर से सभी नगरीय निकायों में अनिवार्य रूप से प्रभावशील हो जाएगी। यह प्रणाली निकायों में कार्यरत सभी शासकीय एवं अशासकीय कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Thu, 30 Oct 2025 10:22:15 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 30 Oct 2025 10:22:15 PM (IST)
    MP में एक नवंबर से नगरीय निकायों में फेस आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य, 135000 कर्मचारियों का पंजीयन पूरा
    नगरीय निकायों में फेस आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य

    राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के सभी 413 नगरीय निकायों में केंद्रीयकृत फेस आधारित उपस्थिति प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। यह व्यवस्था एक नवंबर से सभी नगरीय निकायों में अनिवार्य रूप से प्रभावशील हो जाएगी। यह प्रणाली निकायों में कार्यरत सभी शासकीय एवं अशासकीय कर्मचारियों पर समान रूप से लागू होगी।

    आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि यह पहल कर्मचारियों की उपस्थिति प्रक्रिया को अधिक सुगम, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नगरीय निकायों में भविष्य में कर्मचारियों के वेतन एवं भुगतान इसी फेस आधारित उपस्थिति के आधार पर किए जाएंगे।


    वर्तमान में प्रदेश में एक लाख 35 हजार से अधिक नगरीय निकाय कर्मचारियों ने इस प्रणाली में अपना पंजीयन पूर्ण करा लिया है। नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी नगरीय निकायों में यह व्यवस्था सुचारू रूप से कार्य करे और कर्मचारियों को आवश्यक तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.