MP में समर्थन मूल्य पर धान-बाजरा उपार्जन के लिए किसानों का बढ़ा उत्साह, 8.53 लाख से अधिक ने कराया पंजीयन

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार, बाजरा उपार्जन के लिए इस साल आठ लाख 53 हजार 911 किसानों ने पंजीयन कराया है। पिछले साल सात लाख 84 हजार 845 किसानों ने पंजीयन कराया था। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया है कि इस साल विगत वर्ष की तुलना में लगभग 69 हजार अधिक किसानों ने पंजीयन कराया है।

धान उपार्जन के लिए आठ लाख 47 हजार 830, ज्वार के लिए 2601 और बाजरा के लिए पांच हजार 545 किसानों ने पंजीयन कराया है। धान का समर्थन मूल्य 2369 रुपये, ज्वार का 3699 और बाजरा का 2775 रुपये है। पंजीयन की निश्शुल्क व्यवस्था ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं तहसील कार्यालयों में स्थापित सुविधा केंद्र पर सहकारी समितियों एवं सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित पंजीयन केंद्रों पर और एमपी किसान एप पर की गई थी।

जिलेवार ऐसा रहा पंजीयन

प्रदेश में हुए किसानों के कुल पंजीयन में मुख्य रूप से जिला बालाघाट में 1 लाख 25 हजार 845 किसान, जबलपुर में 52 हजार 975, सिवनी में 59 हजार 590, कटनी में 61 हजार 388, मंडला में 39 हजार 292, डिंडोरी में 25 हजार 23, नरसिंहपुर में 16 हजार 204, छिंदवाड़ा में 3 हजार 258, रीवा में 70 हजार 115, सतना में 61 हजार 397, मैहर में 29 हजार 151, सिंगरौली में 30 हजार 189, सीधी में 28 हजार 536, मऊगंज में 22 हजार 369, शहडोल में 37 हजार 56, उमरिया में 27 हजार 271, अनूपपुर में 21 हजार 831, पन्ना में 37 हजार 207, दमोह में 22 हजार 896, सागर में 4 हजार 90, रायसेन में 16 हजार 983, सीहोर में 9 हजार 4, विदिशा में 1386, भोपाल में 88, नर्मदापुरम में 31 हजार 804, बैतूल में 9 हजार 546, हरदा में 510, भिंड में 1387, मुरैना में 4954, श्योपुर में 110, ग्वालियर में 750, शिवपुरी में 857, दतिया में 449, देवास में 255, बड़वानी में 61 और झाबुआ में 33 किसानों ने पंजीयन कराया है।