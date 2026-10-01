रबी सीजन का तोहफा, किसानों को अब दिन में मिलेगी 10 घंटे बिजली, सीएम मोहन यादव का एलान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के किसानों को इस रबी सीजन से दिन में 10 घंटे बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने बुधवार को उमरिया में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों की खेती के लिए सिंचाई सुविधाएं अत्यंत आवश्यक हैं, और राज्य सरकार हर गांव और खेत को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

सीएम ने जैविक खेती अपनाने का किया आह्वान मुख्यमंत्री ने किसानों से धान और श्रीअन्न फसलों के उपार्जन के लिए समय पर पंजीयन कराने का आग्रह किया, ताकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। उन्होंने नई कृषि तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने गोपालन, दूध उत्पादन, उद्यानिकी और जैविक खेती अपनाने का भी आह्वान किया।