रबी सीजन का तोहफा, किसानों को अब दिन में मिलेगी 10 घंटे बिजली, सीएम मोहन यादव का एलान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश के किसानों को इस रबी सीजन से दिन में 10 घंटे बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव ने बुधवार को उमरिया में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित करते हुए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि किसानों की खेती के लिए सिंचाई सुविधाएं अत्यंत आवश्यक हैं, और राज्य सरकार हर गांव और खेत को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने किसानों से धान और श्रीअन्न फसलों के उपार्जन के लिए समय पर पंजीयन कराने का आग्रह किया, ताकि उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। उन्होंने नई कृषि तकनीक और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही, उन्होंने गोपालन, दूध उत्पादन, उद्यानिकी और जैविक खेती अपनाने का भी आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने बताया कि उमरिया जिले में जल्द ही एक बड़ी फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू होगी, जिससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने जिला प्रशासन को पंचायत स्तर पर दुग्ध संकलन समितियों के पंजीयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
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इसके अलावा, सीएम ने जिला प्रशासन को किसान चौपाल आयोजित करने और पात्र हितग्राहियों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए भी निर्देशित किया। उन्होंने किसानों से कस्टम हायरिंग सेंटर और सोलर पंप जैसी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की।
ग्रामीण आबादी क्षेत्र के अभिलेखों की निश्शुल्क रजिस्ट्री के संबंध में उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति की पक्की रजिस्ट्री का उपयोग बैंक लोन सहित अन्य जरूरतों के लिए किया जा सकेगा।