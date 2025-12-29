मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    भोपाल में इंसानियत शर्मसार... जेल से छूटते ही पिता बना दरिंदा, 19 साल की बेटी के साथ किया जबरन दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार

    भोपाल में एक हैरान कर देने वाला मामला निकल कर सामने आया है, जहां एक पिता ने अपनी ही 19 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। आरोपित कुछ दिन पहले ही जेल ...और पढ़ें

    By Brijendra RishishwarEdited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 29 Dec 2025 08:52:14 AM (IST)Updated Date: Mon, 29 Dec 2025 08:52:14 AM (IST)
    भोपाल में इंसानियत शर्मसार... जेल से छूटते ही पिता बना दरिंदा, 19 साल की बेटी के साथ किया जबरन दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार
    पिता ने बेटी के साथ किया दुष्कर्म- सांकेतिक फोटो

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला मंदिर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पिता ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। आरोपित पिता द्वारा 19 साल की बेटी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि करीब 12-15 दिन से वह पिता के पास रह रही थी। पिता उसे डरा-धमकाकर उससे संबंध बना रहा था।

    जेल से आया था आरोपित

    आरोपित हत्या के मामले में चौदह साल की सजा काटकर दो महीने पहले ही जेल से छूटकर आया था। पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार 19 साल की युवती इलाके में रहती है। उसका पिता हत्या के मामले में जेल में था। चौदह साल की सजा काटने के बाद वह दो महीने पहले ही जेल से छूटा है। इधर युवती की मां भी उससे अलग रहती है।


    जबरन शोषण किया

    युवती ने बताया कि वह पिता से मिलने करीब पंद्रह दिन पहले उसके घर गई थी। इसी दौरान पिता ने डरा-धमकाकर उसका शोषण किया। बाद में वह थाने पहुंची और पुलिस को शिकायत की।

    इसे भी पढ़ें- नए साल से पहले 'एक्शन मोड' में भोपाल पुलिस,छह घंटे में 1200 जवानों ने गली-गली छानी, इन लोगों की हो रही गिरफ्तारी

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.