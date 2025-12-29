भोपाल में इंसानियत शर्मसार... जेल से छूटते ही पिता बना दरिंदा, 19 साल की बेटी के साथ किया जबरन दुष्कर्म, आरोपित गिरफ्तार

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। छोला मंदिर थाना क्षेत्र में एक कलयुगी पिता ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। आरोपित पिता द्वारा 19 साल की बेटी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पीड़िता ने आरोप लगाया कि करीब 12-15 दिन से वह पिता के पास रह रही थी। पिता उसे डरा-धमकाकर उससे संबंध बना रहा था।

जेल से आया था आरोपित आरोपित हत्या के मामले में चौदह साल की सजा काटकर दो महीने पहले ही जेल से छूटकर आया था। पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार 19 साल की युवती इलाके में रहती है। उसका पिता हत्या के मामले में जेल में था। चौदह साल की सजा काटने के बाद वह दो महीने पहले ही जेल से छूटा है। इधर युवती की मां भी उससे अलग रहती है।