पॉलिथीन के नीचे रात और 3 किमी दूर टॉयलेट: भोपाल आंदोलन में महिला अभ्यर्थियों का दर्द सुन पीसी शर्मा बोले- 30 घंटे करूंगा भूख हड़ताल

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। शिक्षक भर्ती वर्ग-2 और वर्ग-3 में पद वृद्धि की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आंदोलन रविवार को 38वें दिन भी जारी है। वहीं अनशन पर बैठे नरेंद्र सिंह राजपूत की भूख हड़ताल 18 दिन से लगातार चल रही है।

शनिवार को धरना स्थल पर पहुंचे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अभ्यर्थियों की मांगों पर ध्यान नहीं देती है तो वह भी 30 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठेंगे।