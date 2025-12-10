मध्य प्रदेश में फिर दस्तक दे रहा खाद संकट, कई जगह किसानों के प्रदर्शन

वैभव श्रीधर, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में फिर खाद संकट दस्तक दे रहा है। 145 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में रबी फसलों की बोवनी लगभग हो चुकी है। गेहूं और चना की फसलों में सिंचाई चल रही है, जिसके कारण यूरिया की मांग बढ़ गई है। 23 लाख टन यूरिया की आवश्यकता है, लेकिन अब तक 16 लाख टन यूरिया ही मिला है। छतरपुर, टीकमगढ़, अशोक नगर, शिवपुरी, रतलाम सहित अन्य जिलों में खाद को लेकर किसान संघर्ष कर रहे हैं। रात-रातभर लाइनें लग रही हैं। किसान जगह-जगह प्रदर्शन कर रहे हैं।

सरकार भले ही दावा करे कि खाद की कमी नहीं है। आवश्यकता के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है लेकिन जो स्थिति है, उससे मांग और आपूर्ति का अंतर साफ दिखाई देता है। नतीजतन, शादी-ब्याह के सीजन में किसान सब-कुछ छोड़कर खाद के लिए लाइन में लगने को विवश हैं। रतलाम में किसानों ने रात नौ बजे से नकद वितरण केंद्र के बाहर डेरा जमा लिया।

छतरपुर के बड़ामलहरा में परेशान किसानों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगाया। बमीठा में भी यही स्थिति बनी। टीकमगढ़ के बडौरा में बनीं, जहां किसान खाद के लिए दो-तीन दिन से लाइन लग रही है। यही स्थिति अन्य जिलों में भी है। किसानों का कहना है कि बारिश भी अच्छी हुई है तो डीएपी, एनपीके और यूरिया की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी। पिछले साल 20 लाख टन यूरिया की मांग रबी सीजन में थी। इस बार मांग 23 लाख टन आंकी गई है। इस हिसाब से ही भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जो स्वीकार किया गया। 80 हजार टन प्रतिदिन आ रहा यूरिया इस बीच, सरकार का दावा है कि यूरिया पिछले वर्ष से अधिक किसानों को दिया जा चुका है। एक अक्टूबर से सात दिसंबर के बीच 2024 में 11 लाख 24 हजार टन यूरिया बेचा गया था। इस बार इस अवधि में 13.25 लाख टन विक्रय किया गया। तीन लाख टन की उपलब्धता है। 80 हजार टन ट्रांजिट में है यानी एक-दो दिन में आ जाएगा। प्रतिदिन लगभग 80 हजार टन यूरिया आ रहा है। यह मार्च 2026 तक आता रहेगा।