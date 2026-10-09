MP मेट्रो यात्रियों के लिए खुशखबरी, टिकट पर 35% तक छूट, 2 लोग भी ले सकेंगे ग्रुप टिकट का लाभ, जानें नई दरें और नियम

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। त्योहारी सीजन में मेट्रो यात्रियों के लिए खुशखबरी है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MPMRCL) ने यात्रा को किफायती बनाने के लिए टिकटों पर विशेष प्रमोशनल डिस्काउंट देने का ऐलान किया है। इसके तहत मौजूदा छूट के अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यह सुविधा 11 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगी।

सिंगल, रिटर्न और ग्रुप टिकट पर कितनी छूट? नई व्यवस्था के तहत सिंगल जर्नी टिकट पर 25 प्रतिशत अतिरिक्त छूट मिलेगी, हालांकि यह छूट 20 रुपये वाले टिकट पर लागू नहीं होगी। वहीं, रिटर्न जर्नी टिकट पर मिलने वाली छूट पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत कर दी गई है। ग्रुप टिकट पर अब दस प्रतिशत के बजाय 35 प्रतिशत छूट मिलेगी।