भोपाल के ऐशबाग इलाके में देर रात एक आरा मशीन में लगी आग

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल शहर के ऐशबाग इलाके में पातरा नाले के पास स्थित एक आरा मशीन में देर रात 2:44 पर भीषण आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू कर दिया। शनिवार सुबह तक आग पर कंट्रोल पा लिया गया था।
फायर ब्रिगेड का अमला अभी मौके पर मौजूद है। बता दें की आरा मशीन में यह दूसरी बार आग लगी है। इससे पहले भी यहां एक अन्य आरा मशीन में आग लग गई थी।
लंबे समय से आरा मशीनों को शिफ्ट करने की कवायद चली जा रही है, लेकिन अब तक यह सफल नहीं हुई है। इनके लिए परवलिया सड़क पर छोटे रातीबड़ में जगह तक उपलब्ध करवा दी गई है। जहां पर उद्योग विभाग द्वारा काम किया जा रहा है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए नईदुनिया के साथ।