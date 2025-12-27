मेरी खबरें
    By Madanmohan malviyaEdited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Sat, 27 Dec 2025 07:51:24 AM (IST)Updated Date: Sat, 27 Dec 2025 08:12:02 AM (IST)
    भोपाल के ऐशबाग इलाके में देर रात एक आरा मशीन में लगी आग
    देर रात आरा मशीन में आग लगने के बाद मचा हड़कंप।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। भोपाल शहर के ऐशबाग इलाके में पातरा नाले के पास स्थित एक आरा मशीन में देर रात 2:44 पर भीषण आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की दमकल मौके पर पहुंची और आग बुझाना शुरू कर दिया। शनिवार सुबह तक आग पर कंट्रोल पा लिया गया था।

    फायर ब्रिगेड का अमला अभी मौके पर मौजूद है। बता दें की आरा मशीन में यह दूसरी बार आग लगी है। इससे पहले भी यहां एक अन्य आरा मशीन में आग लग गई थी।

    लंबे समय से आरा मशीनों को शिफ्ट करने की कवायद चली जा रही है, लेकिन अब तक यह सफल नहीं हुई है। इनके लिए परवलिया सड़क पर छोटे रातीबड़ में जगह तक उपलब्ध करवा दी गई है। जहां पर उद्योग विभाग द्वारा काम किया जा रहा है।


