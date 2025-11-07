मेरी खबरें
    खरगोन के कसरावद में मिठाई की दुकान में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने मशक्कत के बाद पाया काबू

    मध्य प्रदेश में खरगोन जिले के कसरावद में एक मिठाई की दुकान में शुक्रवार सुबह आग लग गई। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आधे घंटे की मशक्कत के बाद उस पर काबू पा लिया। इस दौरान दुकान में रखी मिठाईयां और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। समय रहते आग बुझा दी गई, वरना आस-पास की दुकानें भी इसकी चपेट में आ जातीं।

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Fri, 07 Nov 2025 12:54:46 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 07 Nov 2025 01:48:30 PM (IST)
    मिठाई दुकान में आग लगने के बाद मचा हड़कंप।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, खरगोन, कसरावद। कसरावद के जय स्तंभ चौराहे के सामने स्थित भगवती स्वीट सेंटर में शुक्रवार की अलसुबह अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना सुबह करीब छह बजे की बताई जा रही है। बंद दुकान मे धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में पूरी दुकान आग की लपटों से घिर गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया।

    मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत दुकान मालिक को सूचना दी। दुकान का ताला खोलते ही अंदर से तेज लपटें और घना धुआं उठने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नगर परिषद को आग की जानकारी दी। फायर ब्रिगेड की टीम एक पानी के टैंकर के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद करीब आधे घंटे में आग पर काबू पाया जा सका।


    आगजनी में दुकान में रखा मिठाई का स्टॉक, फ्रिज, ओवन और अन्य कीमती उपकरण जलकर खाक हो गए। गनीमत रही कि आग पर समय रहते हुए काबू पाया गया। अन्यथा आस-पास की दुकानें भी चपेट में आने से बाल-बाल बची। बड़ा हादसा टला। फिलहाल आग लगने की स्थिति स्पष्ट नहीं, पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

