    पहले नौकरी का लालच, फिर शादी का झांसा... पढ़ें भोपाल के दुष्कर्म की खौफनाक कहानी

    By Brijendra Rishishwar
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 19 Aug 2025 08:22:22 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 19 Aug 2025 08:22:22 PM (IST)
    पहले नौकरी का लालच, फिर शादी का झांसा... पढ़ें भोपाल के दुष्कर्म की खौफनाक कहानी
    नौकरी दिलाने के बहाने से युवती से दुष्कर्म। (सांकेतिक तस्वीर)

    HighLights

    1. पिपलानी में रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला
    2. नौकरी दिलाने के बहाने से उसे उज्जैन ले जाकर किया दुष्कर्म
    3. पुलिस ने युवती की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज की

    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। पिपलानी इलाके में रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपित ने नौकरी दिलाने के बहाने से उसे उज्जैन ले जाकर घटना की। पुलिस ने युवती की शिकायत के बाद एफआईआर दर्ज कर ली है।

    परिजनों ने दर्ज कराई थी गुमशुदगी की रिपोर्ट

    पुलिस के मुताबिक इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय युवती जून महीने के पहले सप्ताह में घर से बगैर बताए लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उसके बाद से पुलिस और स्वजन युवती की तलाश कर रहे थे। गत दिवस युवती अपने घर आ गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने पूछताछ की।

    नौकरी दिलाने के बहाने किया दुष्कर्म

    युवती ने पुलिस को बताया कि राहुल माली नाम के युवक से उसकी पहचान थी। वह उसे नौकरी दिलवाने के बहाने उसे अपने साथ उज्जैन लेकर गया था। वहां उसने किराए के कमरे में साथ रहने के दौरान शारीरिक शोषण किया। युवती ने जब इसका विरोध किया तो उसने जल्द ही शादी करने का वादा कर लिया। बाद में आरोपित युवती के साथ दूसरे राज्यों में घूमता रहा और घटना की।

    नाबालिग के साथ अश्लील हरकत

    वहीं कोहेफिजा इलाके में रहने वाली एक नाबालिग के साथ मनचले ने घर में घुसकर अश्लील हरकत कर दी। पुलिस के के अनुसार इलाके में रहने वाली 17 वर्षीय किशोरी सोमवार को घर पर अकेली थी। शाम करीब चार बजे कृष्ण कुमार नाम का युवक किशोरी के घर के अंदर घुस गया और उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोग पहुंचे तो आरोपी मौके से भाग निकला। देर रात पीडि़ता ने परिजनों के साथ थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराई।

