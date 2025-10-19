पांच वर्षीय बच्ची का अपहरण, रोने पर पिटाई फिर झाड़ियों में अश्लीलता, रेलवे स्टेशन से आरोपी गिरफ्तार

मेरी खबरें
    हबीबगंज क्षेत्र स्थित 1100 क्वार्टर के हनुमान मंदिर के पास से पांच वर्षीय मासूम का अपहरण करने वाला आरोपित अजीत राय उर्फ बाबू शनिवार रात को गिरफ्तार हो गया है। आरोपित घटना के बाद से फरार था, तीन दिन बाद बजरिया थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास वह छुपा था।

    By prashant vyas
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 19 Oct 2025 10:17:10 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 19 Oct 2025 10:17:10 PM (IST)
    नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। हबीबगंज क्षेत्र स्थित 1100 क्वार्टर के हनुमान मंदिर के पास से पांच वर्षीय मासूम का अपहरण करने वाला आरोपित अजीत राय उर्फ बाबू शनिवार रात को गिरफ्तार हो गया है। आरोपित घटना के बाद से फरार था, तीन दिन बाद बजरिया थाना क्षेत्र में रेलवे स्टेशन के पास वह छुपा था। उसकी तलाश में जुटी हबीबगंज पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली तो आरोपित को घेराबंदी कर पकड़ा।

    झाड़ियों में जाकर अश्लीलता की

    पूछताछ में उसने बताया कि बच्ची पर उसकी नजर पहले से थी और नीयत खराब होने पर उसने बुधवार को उठा लिया था। उसने बताया कि वह ऑटो से बच्ची को लेकर एमपीनगर और फिर रानीकमलापति स्टेशन लेकर पहुंचा। अपहरण के बाद बच्ची रोने लगी थी, जिससे उसने मारपीट की थी। साथ ही रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में जाकर उससे अश्लीलता भी की थी। आरोपित कि गिरफ्तारी के बाद रविवार को डीसीपी जोन-1 आशुतोष गुप्ता ने पूरे प्रकरण की जानकारी दी।


    बच्ची के अपहरण की आशंका

    उन्होंने बताया कि बुधवार शाम करीब 4:30 बजे 1100 क्वार्टर के हनुमान मंदिर के सामने पांच वर्षीय मासूम गायब हो गई थी। उसकी मंदिर के पास भिक्षा मांगती है, उसने पुलिस को घटना की सूचना दी। तब हबीबगंज पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के लोगों से पूछताछ की तो दो महिलाओं ने बताया कि एक संदिग्ध व्यक्ति बच्ची को चॉकलेट देकर ले जा रहा था, तब उन्होंने रोका और बच्ची की मां को बताया, शंका है कि बाद में उसी व्यक्ति ने बच्ची का अपहरण किया होगा।

    रिपोर्ट को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा

    पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी सीमावर्ती थानों पर चेकिंग प्वाइंट और रेलवे स्टेशन पर निगरानी बढ़ाई। घटना के करीब 12 घंटे बाद गुरुवार सुबह करीब पांच बजे गोविंदपुरा थाना क्षेत्र स्थित आइएसबीटी में लगे सीसीटीवी में आरोपित की गोद में बच्ची दिखाई दी तो वहां तैनात आरक्षक ने बच्ची को पकड़ा, वहीं पुलिस के डर से आरोपित फरार हो गया था। पुलिस ने बच्ची को स्वजनों को सौंप दिया था। वहीं, अनहोनी की शंका में जेपी अस्पताल में उसका मेडिकल परीक्षण भी करवाया, लेकिन स्पष्ट न होने से रिपोर्ट को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

    चोरी और नकबजनि के दो मामले दर्ज

    डीसीपी गुप्ता ने बताया कि 38 वर्षीय अजीत राय उर्फ बाबू श्यामनगर मल्टी का रहने वाला है। वह स्टेशनों के पास पन्नी बीनने का काम करता है। उसके विरूद्ध थाने में चोरी और नकबजनि के दो प्रकरण हैं। आरोपित ने बताया कि गलत काम की नीयत से बच्ची को उठाया था। उसके साथ छेड़छाड़ की थी और पुलिस के हाथ नहीं आता तो वह उससे गलत काम करता।

