मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

भोपाल में स्कूलों के समय में बदलाव की छूट, DEO ने जारी किए निर्देश, रैली के चलते लिया फैसला

राजधानी में बुधवार को प्रस्तावित बड़े कार्यक्रम और रैली के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। इसे देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी स्कूलों को निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

By anjali raiEdited By: Dheeraj Belwal
Publish Date: Wed, 04 Nov 2026 12:15:31 AM (IST)Updated Date: Wed, 04 Nov 2026 12:15:31 AM (IST)
भोपाल में स्कूलों के समय में बदलाव की छूट, DEO ने जारी किए निर्देश, रैली के चलते लिया फैसला
यातायात बदलाव के चलते स्कूलों को दी स्वतंत्रता।

HighLights

  1. राजधानी में 50 हजार लोगों के जुटने की संभावना
  2. यातायात बदलाव के चलते स्कूलों को दी स्वतंत्रता
  3. समय परिवर्तन की सूचना कार्यालय को देना जरूरी

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। राजधानी में बुधवार को प्रस्तावित बड़े कार्यक्रम और रैली के चलते यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। इसे देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) ने सभी स्कूलों को विद्यार्थियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन के लिए आवश्यक निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।

निर्देशित किया गया है कि स्कूल प्रबंधन अपने क्षेत्र की स्थिति और यातायात व्यवस्था का आकलन कर शाला समय में बदलाव कर सकेंगे या विद्यालय संचालन के संबंध में उचित निर्णय ले सकेंगे।

अटल पथ पर कार्यक्रम, कई प्रमुख मार्गों पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

दरअसल, टीटी नगर के अटल पथ पर सुबह 10 बजे से होने वाले कार्यक्रम में 40 से 50 हजार से अधिक लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके चलते पुलिस प्रशासन द्वारा टीटी नगर, रोशनपुरा, लिंक रोड नंबर एक और दो, भदभदा, जवाहर चौक, पॉलिटेक्निक और बाणगंगा सहित कई मार्गों पर यातायात डायवर्ट रहेगा।


यह भी पढ़ें- वोट चोरी रैली में शामिल न होने पर एमपी यूथ कांग्रेस के 9 जिला अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष और 46 सचिव-महासचिव निलंबित

इससे स्कूली बसों और विद्यार्थियों के आवागमन में परेशानी हो सकती है। स्कूलों को अपने निर्णय की जानकारी अभिभावकों, विद्यार्थियों और वाहन संचालकों को देने के साथ डीईओ कार्यालय को भी भेजनी होगी।

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।