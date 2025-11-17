मेरी खबरें
    भोपाल, रीवा एवं सतना में उड़ान प्रशिक्षण स्कूल खुलेंगे

    By dilip mangtani
    Edited By: Navodit Saktawat
    Publish Date: Mon, 17 Nov 2025 10:36:55 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 17 Nov 2025 10:41:47 PM (IST)
    भोपाल, रीवा एवं सतना में उड़ान प्रशिक्षण स्कूल खुलेंगे
    विमान उड़ाने का देंगे प्रशिक्षण।

    नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। एयरपोर्ट अथाॅरिटी ने मध्य प्रदेश में चार नए उड़ान प्रशिक्षण स्कूल खोलने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए है। रीवा में एक अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्र, सतना में दो और भोपाल में एक स्कूल खुलेगा।

    विमानन प्रशिक्षण संगठन, एटीपी फ्लाइट अकादमी सतना में जल्द ही एक अत्याधुनिक उड़ान स्कूल स्थापित करने जा रहा है। यहां लगभग 90 छात्रों की वार्षिक क्षमता के साथ उच्च-गुणवत्ता वाला पायलट प्रशिक्षण संभव होगा।

    परियोजना के लिए भूमि आवंटित कर दी गई है और निर्माण कार्य अगले 45 दिनों के भीतर शुरू होने वाला है। उड़ान स्कूल को 12 महीनों के भीतर पूरी तरह से चालू करने का लक्ष्य है।

    एटीपी फ्लाइट अकादमी और एयरपोर्ट अथारिटी के बीच इसके लिए करार हुआ है। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी और एटीपी फ्लाइट अकादमी के निदेशक की उपस्थिति में एक समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए गए। अवस्थी ने कहा है कि यह करार मध्यप्रदेश में विमानन प्रशिक्षण क्षमता के विस्तार में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक बनेगा।


